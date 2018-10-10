В Брянском районе за смерть пенсионера будут судить 49-летнего автомобилиста
В Брянском районе следователи полиции завершили расследование уголовного дела о ДТП, в котором погиб пенсионер.
Трагедия произошла 3 июля на 42-м километре объездной дороги под Брянском. 49-летний водитель «Ауди» сел за руль пьяным и похал по трассе. Автомобилист выехал на встречную полосу, где его машина столкнулась с ВАЗом-2107.
В ДТП. как рассказывают в УМВД по Брянской области, погиб 72-летний водитель отечественного автомобиля, а его 69-летняя пассажирка получила тяжелые травмы.
Водителю иномарки грозит до семи лет колонии с лишением водительских прав.
Во время следствия обвиняемый свою вину признал. Уголовное дело рассмотрит Брянский районный суд.
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