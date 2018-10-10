В Могилеве проходит форум регионов России и Белоруссии
В Могилеве проходит юбилейный, пятый, форум регионов России и Белоруссии. Главным событием Форума станет пленарное заседание на тему «Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства» с участием глав государств.
Участники форума будут обсуждать аграрную политику, унификацию и гармонизацию законодательств, цифровую экономику, молодежную политику, международную деятельность и экономическую безопасность.
Впервые на форуме пройдет Совет делового сотрудничества. Там руководители российских и белорусских предприятий обсудят совместные проекты. сообщают в правительстве Брянской обалсти.
На форуме также устроят праздник фольклорного искусства «Содружество традиций» и выставку-ярмарку ремесел, где свою продукцию представят мастера декоративно-прикладного искусства и фольклорные любительские коллективы Белоруссии и России.
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