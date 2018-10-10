2018-10-10T14:53:28+03:00
Общество

В Могилеве проходит форум регионов России и Белоруссии

На него съедутся представители соседних областей
Елена РАКОВА
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Фото: Правительство Брянской области.Фото: Правительство Брянской области.
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В Могилеве проходит юбилейный, пятый, форум регионов России и Белоруссии. Главным событием Форума станет пленарное заседание на тему «Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства» с участием глав государств.

Участники форума будут обсуждать аграрную политику, унификацию и гармонизацию законодательств, цифровую экономику, молодежную политику, международную деятельность и экономическую безопасность.

Впервые на форуме пройдет Совет делового сотрудничества. Там руководители российских и белорусских предприятий обсудят совместные проекты. сообщают в правительстве Брянской обалсти.

На форуме также устроят праздник фольклорного искусства «Содружество традиций» и выставку-ярмарку ремесел, где свою продукцию представят мастера декоративно-прикладного искусства и фольклорные любительские коллективы Белоруссии и России.

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