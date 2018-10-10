2018-10-10T14:20:24+03:00
Общество

В Брянске пройдет экспертный Круглый стол по проблеме нелегальной торговли табачными изделиями

Елена ВАСИЛЬЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

11 октября пройдет заседание экспертного Круглого стола по проблеме нелегальной торговли табачными изделиями на территории Брянской области.

В России стремительно растет оборот нелегальной торговли табачной продукцией. В Брянской области, поскольку регион является приграничным, проблема стоит особенно остро. В нашем регионе примерно 38% табачной продукции - нелегальная.Это третий показатель по стране.

На заседании Круглого стола эксперты обсудят актуальные вопросы совершенствования законодательства в сфере торговли подакцизной табачной продукцией, проблемы правоприменения в этой сфере, правовые аспекты предпринимательской деятельности при производстве и реализации табачных изделий, причины формирования теневого рынка и меры противодействия.

Участники круглого стола расскажут о том, что уже реализуется в регионе в направлении борьбы с нелегальным рынком табачных изделий, а также поделятся видением того, в каких направлениях можно усилить предпринимаемые действия.

Где: Брянск, конференц-зал гостиницы «Центральная» (площадь Карла Маркса, 7)

Когда: 11 октября 2018 года, с 11.00 до 13.00

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Через Брянскую область пытались незаконно провезти три тонны лома цветных металлов
С 24 октября в Брянской области завершился пожароопасный сезон
В Жуковском районе две иномарки столкнулись и съехали в кювет
Красногорские чиновники пытались незаконно продать землю владелице зданий на ней
Британская газета рассказала о спасителе 88-летней брянской пенсионерки
В Брянске пройдут тотальные проверки пассажирского транспорта
В Брянске двух водителей иномарок оштрафовали по записям с видеорегистраторов
В Навлинском районе 44 гектара сельскохозяйственных земель зарастают сорняками
В четвертом микрорайоне в Брянске планируют построить школу
Брянские дзюдоисты завоевали семь медалей на первенстве ЦФО
Жители Клинцов помогли поймать подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы
За неделю в Брянской области простудой заболели 5262 человека
На Покровской горе в Брянске установят 27 фонарей
20-летний житель Суземского района сжег солому на полмиллиона рублей
На предприятии в Глинищиве разлилась ртуть
На улице Спартаковской в Брянске на месяц ограничат движение
В Брянске полиция ищет свидетелей смертельного ДТП на улице Почтовой
Пенсионера из Новозыбкова оштрафовали за нападение на участкового
Министр связи и информатизации Республики Беларусь К.К. Шульган направил приветствие участникам VII Славянского международного экономического форума