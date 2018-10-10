В Брянске пройдет экспертный Круглый стол по проблеме нелегальной торговли табачными изделиями

10 Окт. 14:19 2018-10-10T14:20:24+03:00

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11 октября пройдет заседание экспертного Круглого стола по проблеме нелегальной торговли табачными изделиями на территории Брянской области.

В России стремительно растет оборот нелегальной торговли табачной продукцией. В Брянской области, поскольку регион является приграничным, проблема стоит особенно остро. В нашем регионе примерно 38% табачной продукции - нелегальная.Это третий показатель по стране.

На заседании Круглого стола эксперты обсудят актуальные вопросы совершенствования законодательства в сфере торговли подакцизной табачной продукцией, проблемы правоприменения в этой сфере, правовые аспекты предпринимательской деятельности при производстве и реализации табачных изделий, причины формирования теневого рынка и меры противодействия.

Участники круглого стола расскажут о том, что уже реализуется в регионе в направлении борьбы с нелегальным рынком табачных изделий, а также поделятся видением того, в каких направлениях можно усилить предпринимаемые действия.

Где: Брянск, конференц-зал гостиницы «Центральная» (площадь Карла Маркса, 7)

Когда: 11 октября 2018 года, с 11.00 до 13.00