В Дятьковском районе устроят фестиваль школьных музеев

10 Окт. 14:08 2018-10-10T14:08:52+03:00

В этом году он посвящен 75-летию освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков

Изменить размер текста: A A

В дятьковском поселке Шибенец пройдет традиционный фестиваль школьных музеев и музейных комнат. В этом году базой для его проведения станет загородный лагерь «Искорка». Нынешний фестиваль посвящен 75-летию освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков, сообщают в Брянской городской администрации.

Слет юных музееведов продлится два дня 11 и 12 октября. Ребята примут участие в краеведческой викторине, обсудят лучшие практики школьных музеев, будут петь военные песни у костра, отправятся в поход к стоянке партизанского отряда имени Александра Виноградова и проведут митинг с участием активистов музея истории Бежицкого комсомола из школы №14.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».