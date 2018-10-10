2018-10-10T14:08:52+03:00
Общество

В Дятьковском районе устроят фестиваль школьных музеев

В этом году он посвящен 75-летию освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков
Елена РАКОВА
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Фото: Брянская городская администрация.Фото: Брянская городская администрация.
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В дятьковском поселке Шибенец пройдет традиционный фестиваль школьных музеев и музейных комнат. В этом году базой для его проведения станет загородный лагерь «Искорка». Нынешний фестиваль посвящен 75-летию освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков, сообщают в Брянской городской администрации.

Слет юных музееведов продлится два дня 11 и 12 октября. Ребята примут участие в краеведческой викторине, обсудят лучшие практики школьных музеев, будут петь военные песни у костра, отправятся в поход к стоянке партизанского отряда имени Александра Виноградова и проведут митинг с участием активистов музея истории Бежицкого комсомола из школы №14.

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