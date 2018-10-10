Белорус пойдет под суд за продажу взрывчатки в Суражском районе
В Суражском районе на скамье подсудимых оказался гражданин Белоруссии. Его обвиняют в незаконной покупке, перевозке и продаже взрывчатки.
По версии следствия, обвиняемый третьего марта прошлого года около семи часов вечера на дороге ведущей в село Душатин продал брянцу 342 грамма тротила.
- За взрывчатку покупатель заплатил 2,5 тысячи рублей, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - А потом добровольно выдал ее сотрудникам УМВД России по Брянской области.
Если вину гражданина Белоруссии докажут, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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