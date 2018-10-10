2018-10-10T13:38:17+03:00
Происшествия

Белорус пойдет под суд за продажу взрывчатки в Суражском районе

Ему грозит до пяти лет колонии
Елена РАКОВА
Поделиться:
Взрывчатку покупатель добровольно выдал полицейским.Взрывчатку покупатель добровольно выдал полицейским.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В Суражском районе на скамье подсудимых оказался гражданин Белоруссии. Его обвиняют в незаконной покупке, перевозке и продаже взрывчатки.

По версии следствия, обвиняемый третьего марта прошлого года около семи часов вечера на дороге ведущей в село Душатин продал брянцу 342 грамма тротила.

- За взрывчатку покупатель заплатил 2,5 тысячи рублей, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - А потом добровольно выдал ее сотрудникам УМВД России по Брянской области.

Если вину гражданина Белоруссии докажут, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Через Брянскую область пытались незаконно провезти три тонны лома цветных металлов
С 24 октября в Брянской области завершился пожароопасный сезон
В Жуковском районе две иномарки столкнулись и съехали в кювет
Красногорские чиновники пытались незаконно продать землю владелице зданий на ней
Британская газета рассказала о спасителе 88-летней брянской пенсионерки
В Брянске пройдут тотальные проверки пассажирского транспорта
В Брянске двух водителей иномарок оштрафовали по записям с видеорегистраторов
В Навлинском районе 44 гектара сельскохозяйственных земель зарастают сорняками
В четвертом микрорайоне в Брянске планируют построить школу
Брянские дзюдоисты завоевали семь медалей на первенстве ЦФО
Жители Клинцов помогли поймать подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы
За неделю в Брянской области простудой заболели 5262 человека
На Покровской горе в Брянске установят 27 фонарей
20-летний житель Суземского района сжег солому на полмиллиона рублей
На предприятии в Глинищиве разлилась ртуть
На улице Спартаковской в Брянске на месяц ограничат движение
В Брянске полиция ищет свидетелей смертельного ДТП на улице Почтовой
Пенсионера из Новозыбкова оштрафовали за нападение на участкового
Министр связи и информатизации Республики Беларусь К.К. Шульган направил приветствие участникам VII Славянского международного экономического форума