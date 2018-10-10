2018-10-10T13:23:22+03:00
Общество

Брянец дважды сел за руль пьяным и теперь отправится подметать улицы

Суд приговорил его к 280 часам обязательных работ
Елена РАКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

32-летний житель Брянского района дважды сел за руль пьяным и теперь по решению суда отправится подметать улицы. Мужчину приговорили к 280 часам обязательных работ, а еще почти на два с половиной года запретили водить машину. Приговор не вступил в законную силу

Как установили в суде, 9 мая брянец выпил примерно 0,5 литра водки, сел за руль иномарки и поехал.

- К тому моменту мужчина уже был судим за нарушение правил дорожного движения, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Автомобилист не справился с управлением и врезался в другую машину. Приехавшие на место ДТП сотрудники Госавтоинспекции отстранили нарушителя от управления автомобилем. При этом он отказался пройти медосвидетельствование на состояние опьянения.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Через Брянскую область пытались незаконно провезти три тонны лома цветных металлов
С 24 октября в Брянской области завершился пожароопасный сезон
В Жуковском районе две иномарки столкнулись и съехали в кювет
Красногорские чиновники пытались незаконно продать землю владелице зданий на ней
Британская газета рассказала о спасителе 88-летней брянской пенсионерки
В Брянске пройдут тотальные проверки пассажирского транспорта
В Брянске двух водителей иномарок оштрафовали по записям с видеорегистраторов
В Навлинском районе 44 гектара сельскохозяйственных земель зарастают сорняками
В четвертом микрорайоне в Брянске планируют построить школу
Брянские дзюдоисты завоевали семь медалей на первенстве ЦФО
Жители Клинцов помогли поймать подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы
За неделю в Брянской области простудой заболели 5262 человека
На Покровской горе в Брянске установят 27 фонарей
20-летний житель Суземского района сжег солому на полмиллиона рублей
На предприятии в Глинищиве разлилась ртуть
На улице Спартаковской в Брянске на месяц ограничат движение
В Брянске полиция ищет свидетелей смертельного ДТП на улице Почтовой
Пенсионера из Новозыбкова оштрафовали за нападение на участкового
Министр связи и информатизации Республики Беларусь К.К. Шульган направил приветствие участникам VII Славянского международного экономического форума