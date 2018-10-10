Брянец дважды сел за руль пьяным и теперь отправится подметать улицы

10 Окт. 13:22 2018-10-10T13:23:22+03:00

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32-летний житель Брянского района дважды сел за руль пьяным и теперь по решению суда отправится подметать улицы. Мужчину приговорили к 280 часам обязательных работ, а еще почти на два с половиной года запретили водить машину. Приговор не вступил в законную силу

Как установили в суде, 9 мая брянец выпил примерно 0,5 литра водки, сел за руль иномарки и поехал.

- К тому моменту мужчина уже был судим за нарушение правил дорожного движения, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Автомобилист не справился с управлением и врезался в другую машину. Приехавшие на место ДТП сотрудники Госавтоинспекции отстранили нарушителя от управления автомобилем. При этом он отказался пройти медосвидетельствование на состояние опьянения.

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