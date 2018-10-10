2018-10-10T11:41:24+03:00
Происшествия

Два брянских студента отправятся в колонию за торговлю наркотиками

За решеткой они проведут по 10,5 лет
Елена РАКОВА
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Приговор пока не вступил в законную силу.Приговор пока не вступил в законную силу.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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Два 18-летних брянских студента-наркоторговца отправятся в колонию. Парней признали виновными в торговле наркотиками в крупном размере организованной группой через интернет.

В суде установили, что зимой приятели стали участниками преступной группы и занялись торговлей наркотиками.

- Обвиняемые делали так называемые "закладки" в Брянске, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - За каждую "закладку" им платили деньги на банковскую карточку. При задержании и во время следствия сотрудники правоохранительных органов изъяли у студентов больше 82 грамм синтетических наркотиков и больше 209 грамм гашиша.

По решению суда каждый из студентов проведет за решеткой по 10,5 лет. Отбывать наказание парни будут в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

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