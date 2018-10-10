В Унечском районе за смерть отца будут судить 19-летнего парня

10 Окт. 11:11 2018-10-10T11:11:06+03:00

По версии следствия, молодой человек сильно избил родителя, после чего он умер

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19-летнего жителя деревни Шулаковка, что в Унечском раойне, будут судить за смерть отца. По версии следствия, молодой человек сильно избил родителя, после чего тот умер.

Трагедия, как говорят в пресс-службе СУ СК России по Брянской области, произошла ночью 9 июля. Юноша во время застолья поссорился с отцом. Причиной конфликта стали отказ родителя давать деньги на спиртное и оскорбления. После скандала сын сильно избил родственника. От полученных травм 41-летний мужчина умер на месте.

То, что во время преступления молодой человек был пьяным, в суде могут расценить как обстоятельство отягчающее ответственность.

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