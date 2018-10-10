Директоров двух дятьковских школ наказали за плохо вымытую посуду

10 Окт. 11:07 2018-10-10T11:07:45+03:00

Нарушения в организации питания учеников обнаружили во время прокурорской проверки. Фото: Евгения ГУСЕВА

Каждый из руководителей должен заплатить по пять тысяч рублей

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Директоров двух дятьковских школ штрафовали за плохо вымытую посуду в столовых. Речь идет о руководителях кадетской школы имени героя Советского Союза Ивана Кашина и Старской средней школы.

Нарушения в организации питания учеников, связанные с отбором суточных проб и соблюдением требований при мытье посуды обнаружили во время прокурорской проверки.

- Эти нарушения являются существенными, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - На руководителей школ завели административные дела по статье: "нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения".

После их рассмотрения директоров школ оштрафовали на пять тысяч рублей каждого.

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