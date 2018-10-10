На трассе в Жирятинском районе перевернулась иномарка: пострадали два человека

10 Окт. 10:50 2018-10-10T10:58:05+03:00

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На трассе в Жирятинском районе иномарка съехала в кювет и перевернулась. Дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник, 9 октября, около 17.00 на восьмом километре автодороги «Брянск-Жирятино».

- По предварительно информации, 41-летний водитель автомобиля "ФауВ-5" ехал в сторону Жирятино, когда случилось ДТП, - рассказывают в УГИБДД по Брянской области. - Медики, приехавшие на место аварии, диагностировали у автомобилиста переломы ребер,пневмогемоторакс и перелом руки. 31-летний пассажир иномарки получил сочетанную травму, травму позвоночника, перелом руки и ушиб груди. Мужчин госпитализировали.

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