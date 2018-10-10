2018-10-10T10:50:15+03:00
Общество

В Брянске пройдет конкурс профессиональных моделей "Лицо будущего"

В нем примут участие больше 30 девушек
Елена РАКОВА
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Конкурс пройдет во дворце детского и юношеского творчества имени Юрия Гагарина.Конкурс пройдет во дворце детского и юношеского творчества имени Юрия Гагарина.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске выберут "Лицо будущего". В этом году традиционный конкурс профессиональных моделей пройдет уже в 19 раз.

В конкурсе примут участие больше 30 моделей в возрасте от 12 до 21 года. Многие из них уже проявили себя на подиуме, но будут и дебютантки. Среди участниц не только жительницы Брянска, но и районов области - Выгоничей, Кокино, Карачева.

- Подготовка к конкурсу идет полным ходом, - рассказала "Комсомольской правде" в Брянске" руководитель театра моды "Образ" Людмила Быданцева. - Первые репетиции прошли еще в августе, но мы до сих пор принимаем участниц.

Для моделей подготовили три испытания. "Визитка" - девушки должны будут показать свои творческие способности, танцевальный конкурс и дефиле, во время которого участницы будут выходить на сцену в нарядах брянских дизайнеров.

Оценивать красоту, грацию и таланты брянских девушек будут представители столичных модельных агентств.

Где: Дворец детского и юношеского творчества имени Юрия Гагарина.

Когда: 28 октября, начало в 16.00

Справки по телефонам: 8-960-561-26-42, 8-910-239-33-87

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