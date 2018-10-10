2018-10-10T10:02:43+03:00
Происшествия

Подробности ДТП на проспекте Станке Димитрова в Брянске: 11-летний мальчик ушиб ногу

По факту аварии полицейские проводят проверку
Мария Дедкова
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Фото: ОГИБДД по городу БрянскуФото: ОГИБДД по городу Брянску
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В Брянске стали известны подробности ДТП, которое произошло во вторник, 9 октября, на проспекте Станке Димитрова. Мальчика, которого сбила иномарка, госпитализировали с ушибом тазобедренного сустава, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

Напомним, авария произошла около четырех часов дня у кольца возле областной стомотологической поликлиники. 65-летний водитель "Фоксвагена-Тигуан" сбил мальчика, когда тот с собакой перебегал проезжую часть по пешеходному переходу.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливая все причины и обстоятельства случившегося.

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