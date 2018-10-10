Подробности ДТП на проспекте Станке Димитрова в Брянске: 11-летний мальчик ушиб ногу
В Брянске стали известны подробности ДТП, которое произошло во вторник, 9 октября, на проспекте Станке Димитрова. Мальчика, которого сбила иномарка, госпитализировали с ушибом тазобедренного сустава, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.
Напомним, авария произошла около четырех часов дня у кольца возле областной стомотологической поликлиники. 65-летний водитель "Фоксвагена-Тигуан" сбил мальчика, когда тот с собакой перебегал проезжую часть по пешеходному переходу.
По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливая все причины и обстоятельства случившегося.
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