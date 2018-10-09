2018-10-09T18:10:29+03:00
Общество

Для строительства дороги Брянск-I — Брянск-II выкупят 13 земельных участков и 8 дач

Пока специалисты дорабатывают проект дороги
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрацииФото: пресс-служба Брянской городской администрации
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Для строительства дороги Брянск-I — Брянск-II городская администрация будет выкупать 13 земельных участков и восемь дачных домиков. Об этом на оперативном совещании сообщила начальник управления имущественных и земельных отношений Вера Гуленкова.

- Постановление об их изъятии уже приняли, - говорят в пресс-службе брянской мэрии. - Владельцам направили соответствующие уведомления. Само изъятие пройдет после того, как утвердят финансирование строительства дороги-дублера.

В это время продолжается корректировка проекта будущей магистрали. Поэтому в планах еще возможны изменения.

Напомним, для расширения Городищенской горки городу пришлось выкупить восемь земельных участков, четыре жилых дома, два здания и гараж, заплатив в итоге 27,4 миллиона рублей.

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