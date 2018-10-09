С начала года в Брянске снесли 258 ларьков

9 Окт. 17:54 2018-10-09T17:54:37+03:00

Всего в городе могут находиться только 260 киосков

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В Брянске с начала года снесли 258 ларьков, которые не попали в схему размещения нестационарных торговых объектов. За оставшиеся 2,5 месяца уберут еще 123 киоска, сообщает пресс-служба брянской мэрии.

Владельцам 62 из них выдали уведомления о необходимости демонтажа.

Во вторник, 9 октября,с улиц Калинина и Белобережской убрали два павильона, торговля в которых велась без необходимых документов. За принудительный демонтаж, перевозку и хранение владельцы заплатят больше 20 тысяч рублей.

К слову, по действующей схеме размещения нестационарных торговых объектов в Брянске легально могут работать только 260 павильонов.

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