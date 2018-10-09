2018-10-09T17:16:40+03:00
Происшествия

В Гомельской области задержали трех сутенеров из Новозыбкова

Злоумышленники предлагали девушкам за деньги оказывать интимные услуги
Мария Дедкова
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Скриншот с видео пресс-службы УВД Гомельского облисполкомаСкриншот с видео пресс-службы УВД Гомельского облисполкома
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На днях в Гомельской области по подозрению в организации занятий проституцией задержали трех жителей Брянщины.

Оперативники вместе с бойцами ОМОНа остановили автомобиль, за рулем которого был 25-летний житель Новозыбкова. В салоне машины оказались его сообщники - двое мужчин 29 и 26 лет.

- Преступное трио работало в Гомельском районе, начиная с июля этого года, - рассказывают в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома. - Россияне предлагали потенциальным жертвам оказывать интимные услуги за деньги в престижных отелях. Эта схема дала сбой в момент, когда злоумышленники везли двух девушек в Россию.

Жителей Новозыбкова задержали. На них завели уголовное дело по статье "Организация занятия проституцией". За это брянцам по белорусским законам грозит до десяти лет лишения свободы и конфискация имущества.

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