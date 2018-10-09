В Клинцах 44-летнюю женщину подозревают в краже денег у пенсионерки

9 Окт. 16:21 2018-10-09T16:21:39+03:00

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В Клинцах на 44-летнюю женщину завели уголовное дело по статье "Кража". По версии следствия, злоумышленница с помощью подруги украла у пенсионерки 40 тысяч рублей.

- 82-летняя жительница Клинцов сама впустила в дом двух незнакомок, - поясняют в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Те стали жаловаться на бедственное положение и просить помочь продуктами, а лучше - деньгами. Хозяйка вынесла им пару сотен и еще какое-то время, поговорив с гостьями, распрощалась и заперла за ними дверь. Вскоре после этого пожилая женщина решила проверить тайник с деньгами в шкафу. Оказалось, что 40 тысяч рублей исчезли.

Полицейские задержали предполагаемую преступницу. Ею оказалась 44-летняя жительница Брянска.Подозреваемая написала явку с повинной и вернула потерпевшей часть денег – шесть тысяч рублей.

За кражу жительнице Брянска теперь грозит до шести лет колонии.

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