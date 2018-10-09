2018-10-09T15:39:06+03:00
Общество

В Климовском районе двое чиновников скрыли свои доходы

Похожая история произошла в Брасовском районе
Мария Дедкова
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Всем начальникам нарушителей внесли представление, потребовав немедленно исправить ситуацию.Всем начальникам нарушителей внесли представление, потребовав немедленно исправить ситуацию.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Климовском районе прокуратура нашла нарушения антикоррупционного законодательства.

Так, двое сотрудников администрации предоставили неполные декларации о доходах. Один из чиновников в справке "забыл" указать участок площадью 50 гектаров, другой -долю на квартиру.

Похожая история случилась и в Брасовском районе, рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. При изучении деклараций ведущего специалиста администрации одного из сел выяснилось, что сотрудник не указал прибыль от проданной квартиры.

В другом селе чиновник не вписал в бумаги свою недвижимость. Еще в нескольких селах новые сотрудники вообще не подавали декларации. В другом селе правоохранители обнаружили депутата с судимостью.

Всем начальникам нарушителей внесли представление, потребовав немедленно исправить ситуацию.

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