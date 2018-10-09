В Климовском районе двое чиновников скрыли свои доходы
В Климовском районе прокуратура нашла нарушения антикоррупционного законодательства.
Так, двое сотрудников администрации предоставили неполные декларации о доходах. Один из чиновников в справке "забыл" указать участок площадью 50 гектаров, другой -долю на квартиру.
Похожая история случилась и в Брасовском районе, рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. При изучении деклараций ведущего специалиста администрации одного из сел выяснилось, что сотрудник не указал прибыль от проданной квартиры.
В другом селе чиновник не вписал в бумаги свою недвижимость. Еще в нескольких селах новые сотрудники вообще не подавали декларации. В другом селе правоохранители обнаружили депутата с судимостью.
Всем начальникам нарушителей внесли представление, потребовав немедленно исправить ситуацию.
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