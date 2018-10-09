2018-10-09T14:36:59+03:00
Общество

В Брянске трое студентов поймали воровку

Украденную сумку с деньгами и документами вернули пенсионерке
Мария Дедкова
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До суда задержанная будет под стражей.До суда задержанная будет под стражей.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Брянске на площади Партизан трое студентов помогли полицейским поймать воровку.

82-летняя пенсионерка, прогуливалась вдоль фонтанов оставила на скамейке сумку. Через несколько минут пожилая женщина увидела, что с ее аксессуаром уходит незнакомка.

- Пенсионерка стала звать на помощь, и ее крики услышали трое студентов, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Юноши 15,16 и 17 лет догнали воровку и не дали ей скрыться до приезда полиции. Помогала ребятам в этом начальник городского отдела по делам несовершеннолетних Ирина Гращенкова, которая в тот момент проходила мимо.

Предполагаемой преступницей оказалась уже судимая 36-летняя уроженка Великого Новгорода. Сумку, в которой находились документы и деньги, вернули забывчивой женщине.

А на злоумышленницу завели уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает до двух лет колонии. До суда задержанная будет под стражей.

Студентов, которые помогли старушке, наградят от управления МВД.

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