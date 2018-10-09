2018-10-09T15:57:44+03:00
Общество

В Брянской области насчитали 50 видов птиц

Таковы итоги наблюдений
Мария Дедкова
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Фото: заповедник "Брянский лес"Фото: заповедник "Брянский лес"
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В Брянской области наблюдатели насчитали 50 видов птиц. За пернатыми следили полсотни человек в рамках акции союза охраны птиц России.

Брянские наблюдатели отметили 50 видов птиц. Среди них: лебедь-шипун, серый журавль, средний дятел, серый сорокопут. Последние два вида занесены в Красную книгу России, а лебедь-шипун и серый журавль - в Красную книгу Брянской области.

- 43 процента учтенных птиц составил сизый голубь, - рассказывают в заповеднике "Брянский лес". - На втором месте - кряква с 11 процентами, на третьем – полевой воробей с 8 процентами.

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