2018-10-09T13:32:25+03:00
Спорт

Брянские самбисты Артем и Виктор Осипенко завоевали медали на кубке президента Татарстана

Соревнования проходили в начале октября в Казани
Мария Дедкова
Поделиться:
Фото: федерация самбо РоссииФото: федерация самбо России
Изменить размер текста:

Брянские спортсмены Артем и Виктор Осипенко завоевали две медали на кубке президента Татарстана по самбо. Соревнования проходили с 4 по 7 октября во Дворце единоборств «Ак Барс» в Казани.

В турнир приехали спортсмены из 27 стран, которые выступали в 27 весовых категориях. Самбисты боролись за звание мастеров спорта международного класса и возможность получить рейтинговые очки для участия в Европейских играх-2019.

В весовой категории до 100 килограммов выступал брянец Виктор Осипенко. Он дошел до финала и лишь в решающей схватке проиграл латышу Виктору Решко.

В весовой категории свыше 100 килограммов выступил его брат - Артем Осипенко. По итогам встреч, наш земляк стал бронзовым призером, сообщает центр спортивной подготовки Брянской области.

Следующим выступлением для Артема станет чемпионат мира, который пройдет с 8 по 12 ноября в Бухаресте.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Через Брянскую область пытались незаконно провезти три тонны лома цветных металлов
С 24 октября в Брянской области завершился пожароопасный сезон
В Жуковском районе две иномарки столкнулись и съехали в кювет
Красногорские чиновники пытались незаконно продать землю владелице зданий на ней
Британская газета рассказала о спасителе 88-летней брянской пенсионерки
В Брянске пройдут тотальные проверки пассажирского транспорта
В Брянске двух водителей иномарок оштрафовали по записям с видеорегистраторов
В Навлинском районе 44 гектара сельскохозяйственных земель зарастают сорняками
В четвертом микрорайоне в Брянске планируют построить школу
Брянские дзюдоисты завоевали семь медалей на первенстве ЦФО
Жители Клинцов помогли поймать подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы
За неделю в Брянской области простудой заболели 5262 человека
На Покровской горе в Брянске установят 27 фонарей
20-летний житель Суземского района сжег солому на полмиллиона рублей
На предприятии в Глинищиве разлилась ртуть
На улице Спартаковской в Брянске на месяц ограничат движение
В Брянске полиция ищет свидетелей смертельного ДТП на улице Почтовой
Пенсионера из Новозыбкова оштрафовали за нападение на участкового
Министр связи и информатизации Республики Беларусь К.К. Шульган направил приветствие участникам VII Славянского международного экономического форума