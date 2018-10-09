Брянские самбисты Артем и Виктор Осипенко завоевали медали на кубке президента Татарстана

9 Окт. 13:32 2018-10-09T13:32:25+03:00

Соревнования проходили в начале октября в Казани

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Брянские спортсмены Артем и Виктор Осипенко завоевали две медали на кубке президента Татарстана по самбо. Соревнования проходили с 4 по 7 октября во Дворце единоборств «Ак Барс» в Казани.

В турнир приехали спортсмены из 27 стран, которые выступали в 27 весовых категориях. Самбисты боролись за звание мастеров спорта международного класса и возможность получить рейтинговые очки для участия в Европейских играх-2019.

В весовой категории до 100 килограммов выступал брянец Виктор Осипенко. Он дошел до финала и лишь в решающей схватке проиграл латышу Виктору Решко.

В весовой категории свыше 100 килограммов выступил его брат - Артем Осипенко. По итогам встреч, наш земляк стал бронзовым призером, сообщает центр спортивной подготовки Брянской области.

Следующим выступлением для Артема станет чемпионат мира, который пройдет с 8 по 12 ноября в Бухаресте.

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