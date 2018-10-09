В Дятьковском районе нашли пропавшего грибника

9 Окт. 13:13 2018-10-09T13:13:51+03:00

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В Дятьковском районе районе нашли живым пропавшего Владимира Коноплева. О том, что пенсионер вернулся домой, сообщили на официальной странице поискового отряда «Лиза Алерт» Брянск» в социальных сетях.

Напомним, что 74-летний Владимир Коноплев ушел за грибами в районе города Фокина в 7 октября. На поиски выезжали волонтеры и полиция. К счастью, мужчина нашелся спустя почти два дня.

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