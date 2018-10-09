В Севском районе фура насмерть сбила 47-летнюю женщину
На трассе в Севском районе под колеса фуры попала 47-летняя женщина. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 22.40 в понедельник, 8 октября, на 518-м километре автодороги «Москва-Киев».
- 52-летний водитель автомобиля "Даф" c полуприцепом сбил пешехода, которая шла по проезжей части, - говорят в УГИБДД по Брянской области. - После чего машина врезалась в шлагбаум. 47-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте ДТП.
Фото: УГИБДД по Брянской области
Еще одного пешехода сбили в унечском селе Рюхов. Здесь утром на улице Октябрьской под колеса ГАЗели попала пенсионерка. Водитель грузовика двигался задним ходом и не заметил старушку. ДТП 77-летняя женщина получила перелом ноги и поранила плечо. Ее госпитализировали.
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