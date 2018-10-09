Украинец пытался вывезти из России старинные книги через брянский участок границы

9 Окт. 12:10 2018-10-09T12:10:36+03:00

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Гражданин Украины пытался вывезти из России ценные старинные книги через брянский участок границы. Микроавтобус, в котором ехал иностранец, задержали брянские таможенники в многостороннем пункте пропуска Троебортное.

- При досмотре микроавтобуса инспекторы обнаружили старинные книги, - рассказывают в пресс-службе Брянской таможни. - Печатные издания находились среди личных вещей гражданина Украины. Мужчина пояснил, что не знал о том, что такие предметы нужно декларировать.

У украинца были две книги: «Очерки русской жизни» и «Вестник Европы». Их издали в 1895 и 1896 годах. Эксперты отнесли их к категории культурных ценностей. Рыночная стоимость раритетов - более 12 000 рублей.

На жителя Львовской области завели дела об административных правонарушениях по статьям: "Недекларирование" и "Несоблюдение запретов и ограничений на вывоз товаров".

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