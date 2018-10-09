9 Окт. 11:44 2018-10-09T11:45:08+03:00

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Брянские полицейские просят откликнуться свидетелей смертельного ДТП в Клетне. По предварительным данным, автоавария произошла 7 октября с 2.50 до 3.30 на улице Заозерной в районе дома 6.

- Неизвестный водитель на неустановленном транспортном средстве, предположительно автомобиле ВАЗ-2112 темного цвета, сбил 41-летнего пешехода и скрылся с места ДТП, - рассказывают в областной Госавтоинспекции. - До сих пор не известно, где находится автомобиль. Возможно, транспортное средство имеет механические повреждения переднего бампера.

Госавтоинспекция просит всех, кому что-либо известно о месте нахождения водителя и транспортного средства, а так же если вы стали свидетелем или очевидцем этого ДТП сообщить в Жуковский отдел полиции по телефонам: 8(48334) 3-21-51, 8(48334) 3-22-02 или в дежурную часть отдельного батальона ДПС ГИБДД по Брянской области по телефону 8(4832) 74-36-84.

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