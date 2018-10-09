2018-10-09T11:24:53+03:00
Общество

Два жителя Климовского района пойдут под суд за незаконную рыбалку

Сетями приятели выловили почти сотню рыбин
Елена РАКОВА
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Ущерб рыбным запасам от незаконного улова составил 3218 рублей.Ущерб рыбным запасам от незаконного улова составил 3218 рублей.Фото: Елена РАКОВА
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Двух жителей Климовского района 42 и 41 лет будут судить за незаконную рыбалку сетями в местах нереста на миграционных путях к ним.

По версии следствия, в мае жители Климовского района на водоеме, расположенном за селом Курозново сетями ловили рыбу.

- Добычей приятелей стали 43 карася, в том числе 6 с икрой, 39 линей, в том числе 2 с икрой, 2 окуня с икрой, 2 плотвы с икрой, 3 щуки, 3 красноперки с икрой и 4 леща, - рассказывают в брянской природоохранной прокуратуре. - Ущерб рыбным запасам от незаконного улова составил 3218 рублей.

Брянский природоохранный прокурор уже утвердил обвинительное заключение по этому делу. В ближайшее время его начнут рассматривать в Климовском районном суде.

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