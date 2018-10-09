В Брянске провели рейд по нелегалам на овощной базе

9 Окт. 10:54 2018-10-09T10:54:13+03:00

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В Брянске полицейские, чекисты и сотрудники Росгвардии провели рейд по нелегалам на оптовой базе на улице Щукина. Проверяющие нагрянули туда 4 октября.

- Во время проверки обнаружили нарушения миграционного законодательства, - рассказывают в пресс-службе УМВД РФ по Брянской области. - Зафиксирован случай использования поддельного документа удостоверяющего личность. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела против подозреваемого по статье: "Подделка документов".

Полицейские также обнаружили четырех иностранцев, которые находятся в нашей стране незаконно. Одного из них сразу же депортировали, на троих составили административные протоколы.

Кстати, раньше, 13 сентября, сотрудники УФНС обнаружили нарушения в сфере налогового законодательства предпринимателями этой оптовой базы.

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