2018-10-09T10:41:19+03:00
Происшествия

Экс-замгубернатора Брянской области Александр Горшков отделался условным сроком за попытку мошенничества

Приговор еще не вступил в законную силу
Елена РАКОВА
Поделиться:
Александра Горшкова задержали в момент передачи денег.Александра Горшкова задержали в момент передачи денег.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

44-летний бывший заместитель губернатора Брянской области Александр Горшков отделался трехлетним условным сроком за попытку крупного мошенничества. Приговор пока не вступил в законную силу.

Как установили в суде, Александр Горшков работал заместителем генерального директора одного из промышленных предприятий региона.

- Обвиняемый предлагал предпринимателям свою помощь в победе заинтересованных фирм при проведении торгов на право поставки технологического оборудования, - говорят в пресс-службе УМВД РФ по Брянской области. - Кроме того, он сообщал о готовности решить вопросы по последующей приемке поставленного оборудования. Однако таких полномочий у него не было. Горшков потребовал у менеджера по продажам одной из фирм передать ему 1,5 миллиона рублей якобы за якобы оказанное содействие в победе предприятия на конкурсе, а также приемке заказчиком оборудования и разрешении имеющихся претензий к поставленному товару. При попытке получения денег Александра Горшкова задержали сотрудники УФСБ России по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Через Брянскую область пытались незаконно провезти три тонны лома цветных металлов
С 24 октября в Брянской области завершился пожароопасный сезон
В Жуковском районе две иномарки столкнулись и съехали в кювет
Красногорские чиновники пытались незаконно продать землю владелице зданий на ней
Британская газета рассказала о спасителе 88-летней брянской пенсионерки
В Брянске пройдут тотальные проверки пассажирского транспорта
В Брянске двух водителей иномарок оштрафовали по записям с видеорегистраторов
В Навлинском районе 44 гектара сельскохозяйственных земель зарастают сорняками
В четвертом микрорайоне в Брянске планируют построить школу
Брянские дзюдоисты завоевали семь медалей на первенстве ЦФО
Жители Клинцов помогли поймать подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы
За неделю в Брянской области простудой заболели 5262 человека
На Покровской горе в Брянске установят 27 фонарей
20-летний житель Суземского района сжег солому на полмиллиона рублей
На предприятии в Глинищиве разлилась ртуть
На улице Спартаковской в Брянске на месяц ограничат движение
В Брянске полиция ищет свидетелей смертельного ДТП на улице Почтовой
Пенсионера из Новозыбкова оштрафовали за нападение на участкового
Министр связи и информатизации Республики Беларусь К.К. Шульган направил приветствие участникам VII Славянского международного экономического форума