Экс-замгубернатора Брянской области Александр Горшков отделался условным сроком за попытку мошенничества

9 Окт. 10:41 2018-10-09T10:41:19+03:00

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44-летний бывший заместитель губернатора Брянской области Александр Горшков отделался трехлетним условным сроком за попытку крупного мошенничества. Приговор пока не вступил в законную силу.

Как установили в суде, Александр Горшков работал заместителем генерального директора одного из промышленных предприятий региона.

- Обвиняемый предлагал предпринимателям свою помощь в победе заинтересованных фирм при проведении торгов на право поставки технологического оборудования, - говорят в пресс-службе УМВД РФ по Брянской области. - Кроме того, он сообщал о готовности решить вопросы по последующей приемке поставленного оборудования. Однако таких полномочий у него не было. Горшков потребовал у менеджера по продажам одной из фирм передать ему 1,5 миллиона рублей якобы за якобы оказанное содействие в победе предприятия на конкурсе, а также приемке заказчиком оборудования и разрешении имеющихся претензий к поставленному товару. При попытке получения денег Александра Горшкова задержали сотрудники УФСБ России по Брянской области.

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