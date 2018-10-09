Формирование Избирательной комиссии города Брянска
Избирательная комиссия города Брянска формируется Брянским городским Советом народных депутатов в порядке, установленном федеральным и областным законодательством, сроком на 5 лет в составе 10 членов комиссии с правом решающего голоса.
Городские депутаты приняли решение о начале приема предложений по кандидатурам членов избирательной комиссии с правом решающего голоса в состав Избирательной комиссии города Брянска. Депутаты утвердили текст сообщения, в котором содержится перечень необходимых документов и примерная форма письменного согласия гражданина на его назначение в состав комиссии.
Полный текст сообщения опубликован в муниципальной газете «Брянск» № 41 (985) от 05.10.2018 на официальном сайте города Брянска.
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