2018-10-09T11:46:12+03:00
Общество

Формирование Избирательной комиссии города Брянска

Начался прием предложений по кандидатурам в состав Избирательной комиссии города Брянска
Елена ВАСИЛЬЕВА
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Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.Фото: пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.
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Избирательная комиссия города Брянска формируется Брянским городским Советом народных депутатов в порядке, установленном федеральным и областным законодательством, сроком на 5 лет в составе 10 членов комиссии с правом решающего голоса.

Городские депутаты приняли решение о начале приема предложений по кандидатурам членов избирательной комиссии с правом решающего голоса в состав Избирательной комиссии города Брянска. Депутаты утвердили текст сообщения, в котором содержится перечень необходимых документов и примерная форма письменного согласия гражданина на его назначение в состав комиссии.

Полный текст сообщения опубликован в муниципальной газете «Брянск» № 41 (985) от 05.10.2018 на официальном сайте города Брянска.

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