2018-10-09T10:02:36+03:00
Происшествия

В Брянске столкнулись две легковушки, пострадал один из водителей

По факту ДТП полицейские проводят проверку
Елена РАКОВА
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Полицейским предстоит выяснить все обстоятельства произошедшей автоаварии.Полицейским предстоит выяснить все обстоятельства произошедшей автоаварии.Фото: Сергей ГАПОН
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В Брянске на проспекте Московском столкнулись две легковушки. О случившемся в городскую Госавтоинспекции сообщили из медучреждения, в которое обратилась за помощью 35-летняя пострадавшая автомобилистка.

- По предварительной информации, автоавария произошла около половины девятого вечером шестого октября, - говорят в ОГИБДД УМВД РФ по Брянску. - Водитель автомобиля "Лада Веста" двигался по проспекту Московскому в направлении к улице Чкалова в среднем ряду. При перестроении в левый ряд автомобилист столкнулся с автомобилем "Ниссан Жук". От удара "Ниссан" съезд в кювет.

По факту ДТП полицейские проводят проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшей автоаварии.

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