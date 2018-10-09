Брянцев приглашают поучаствовать в конкурсе "Правда и справедливость"

9 Окт. 10:06 2018-10-09T10:06:32+03:00

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Брянских журналистов приглашают поучаствовать в конкурсе "Правда и справедливость". Его проводит Общероссийский народный фронт и Союз журналистов России. Работы будут принимать до 15 ноября.

- Традиционно в конкурсе рассматриваются работы в жанрах журналистского расследования, репортажа, а также посты в социальных сетях, - рассказывают в брянском отделении ОНФ. - В нем могут принять участие региональные журналисты, работающие во всех видах СМИ, а также блогеры, создающие уникальный собственный контент.

В этом году журналистские работы должны соответствовать следующим направлениям: демография, качественные автомобильные дороги, здравоохранение и образование, производительность труда и поддержка занятости, жилье и городская среда, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство, международная кооперация и экспорт, экология.

Победители конкурса получат возможность приехать на Медиафорум ОНФ, который состоится весной следующего года.

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