Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 13 января 2022 года. За минувшие сутки заболели 144 жителей региона, выздоровели 232 пациента, зарегистрировали 10 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 5384 ПЦР-теста.
В целом у 98637 человек подтвердили коронавирус, вылечились 94306 жителей области, умерли 3044 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1301462.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 48 новых случаев коронавируса. На втором месте Брянский район, где выявили 12 ковид-положительных. Третье место разделили Навлинский и Брасовский районы с 11 заболевшими. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 17 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 13 января 2022 года:
— Брянск – 38027 (+48)
— Брянский район – 9751 (+12)
— Дятьковский район – 4970 (+10)
— Карачевский район - 3404 (+7)
— Клинцы – 3132 (+10)
— Трубчевский район – 2656 (+9)
— Новозыбков – 2632 (+6)
— Стародубский район – 2653
— Навлинский район – 2370 (+11)
— Унечский район – 2339 (+1)
— Жуковский район – 2278 (+1)
— Брасовский район – 1991 (+11)
— Выгоничский район – 1920 (+2)
— Комаричский район – 1739 (+1)
— Почепский район – 1727
— Климовский район – 1485 (+5)
— Фокино – 1482 (+4)
— Погарский район – 1441(+2)
— Мглинский район – 1396
— Клетнянский район – 1389
— Дубровский район – 1385
— Сельцо – 1340
— Суземский район – 1065
— Злынковский район – 1058 (+4)
— Суражский район – 1005
— Клинцовский район – 972
— Гордеевский район – 803
— Красногорский район – 756
— Севский район – 627
— Жирятинский район – 500
— Рогнединский район – 220
— Иногородние – 124.
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