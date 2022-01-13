Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 13 января 2022 года. За минувшие сутки заболели 144 жителей региона, выздоровели 232 пациента, зарегистрировали 10 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 5384 ПЦР-теста.

В целом у 98637 человек подтвердили коронавирус, вылечились 94306 жителей области, умерли 3044 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1301462.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 48 новых случаев коронавируса. На втором месте Брянский район, где выявили 12 ковид-положительных. Третье место разделили Навлинский и Брасовский районы с 11 заболевшими. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 17 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 13 января 2022 года:

— Брянск – 38027 (+48)

— Брянский район – 9751 (+12)

— Дятьковский район – 4970 (+10)

— Карачевский район - 3404 (+7)

— Клинцы – 3132 (+10)

— Трубчевский район – 2656 (+9)

— Новозыбков – 2632 (+6)

— Стародубский район – 2653

— Навлинский район – 2370 (+11)

— Унечский район – 2339 (+1)

— Жуковский район – 2278 (+1)

— Брасовский район – 1991 (+11)

— Выгоничский район – 1920 (+2)

— Комаричский район – 1739 (+1)

— Почепский район – 1727

— Климовский район – 1485 (+5)

— Фокино – 1482 (+4)

— Погарский район – 1441(+2)

— Мглинский район – 1396

— Клетнянский район – 1389

— Дубровский район – 1385

— Сельцо – 1340

— Суземский район – 1065

— Злынковский район – 1058 (+4)

— Суражский район – 1005

— Клинцовский район – 972

— Гордеевский район – 803

— Красногорский район – 756

— Севский район – 627

— Жирятинский район – 500

— Рогнединский район – 220

— Иногородние – 124.

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