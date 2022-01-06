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Общество6 января 2022 14:56

Телеканал «Брянская Губерния» проведет трансляцию рождественского богослужения

Начало эфира в 23.45
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Телеканал «Брянская Губерния» в ночь на 7 января проведет прямую трансляцию рождественского богослужения. Начало- в 23.45. Божественная литургия пройдет в кафедральном соборе во Имя Святой Троицы. Ее совершит митрополит Брянский и Севский Александр.

Напомним, что 6 января православные отмечают сочельник - последний день Рождественского поста.

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