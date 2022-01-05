Унечский РЭС – победитель конкурса профсоюза Брянскэнерго

Первичная профсоюзная организация «Брянскэнерго» (ППО) подвела итоги смотра-конкурса "Лучший РЭС". По итогам работы в 2021 году лучшим признан Унечский район электрических сетей (РЭС).

В качестве главного оценочного критерия при определении победителя во внимание принималась активность вовлечения сотрудников подразделений в профсоюзную деятельность. А также выполнение производственных показателей: планов ремонтных работ на объектах распределительной сети и потерь электроэнергии в сетях 10-0,4 кВ/РСК, успехи в оказании дополнительных услуг, мероприятий по охране труда. Диплом «Лучший РЭС» и специальный приз от ППО "Брянскэнерго" переданы начальнику Унечского РЭС Ковалеву Ивану Ивановичу.

Фото: "Россети".

- В 2021 году подразделение стало победителем соревнований профессионального мастерства бригад по эксплуатации распределительных сетей 0,4 -10 кВ Брянскэнерго и Брянскэлектро, которые прошли в октябре. Кроме того, почти все сотрудники Унечского РЭС являются членами профсоюза, - подчеркивает председатель первичной профсоюзной организации Брянскэнерго Марианна Проскоченко.

В конкурсе на звание «Лучший РЭС», организуемом ППО Брянскэнерго, традиционно принимают участие все районы электрических сетей филиала. Он проводится ежегодно. Его цель - выявление, поощрение, пропаганда и распространение передового опыта наиболее эффективно функционирующих РЭС филиала.

- Приятно отметить, что с каждым годом число вступивших в профсоюз сотрудников растет, - отмечает заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» Александр Косарим. – Это дает возможность увеличить количество мероприятий, проводимых профсоюзом для сотрудников филиала и объем социальной и материальной поддержки для них. Деятельность профсоюзной организации способствует формированию корпоративного духа в коллективе и становлению добрых традиций, направленных на повышение имиджа энергетических профессий и семейных ценностей.