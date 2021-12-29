В Брянской области на новогодних праздниках разрешили работать детским центрам

В Брянской области накануне новогодних праздников ослабили некоторые коронавирусные ограничения. Соответствующее постановление выпустили 28 декабря. Оно уже вступило в силу.

Разрешили работать детским центрам и игровым комнатам. Взрослых в них будут пускать по QR-кодам.

Подростков будут пускать в торговые центры и фудкорты без взрослых. Но только с 13.00 до 15.00.

Правда, ПЦР-тест, который может заменить QR-код, действует теперь 48 часов, а не 72. Зато вместо кода можно предъявить справку о медицинских противопоказаниях к вакцинации.