Как будет ходить транспорт в Брянске в новогоднюю ночь-2022

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В ночь с 31 декабря на 1 января на территории города Брянска вводятся временные ограничения движения транспорта. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Советский район, с 23:00 31 декабря 2021 года до 5:00 1 января 2022:

— 311 квартал у гипермаркета «Линия-1», на въезде со стороны улицы Брянского Фронта, внутриквартальный проезд со стороны улицы Брянского Фронта (дом №4), внутриквартальный проезд со стороны улицы Авиационной (дом №11-Б);

— площадь Карла Маркса, по улице Карла Маркса от улицы Фокина до площади Карла Маркса, по улице Карла Маркса от улицы Горького до площади Карла Маркса, по Бульвару Гагарина от проспекта Ленина до площади Карла Маркса.

Бежицкий район, с 23:00 31 декабря 2021 года до 5:00 1 января 2022:

— площадь Ульянова, на пересечении улицы Ульянова и улицы Майской Стачки, на пересечении улицы Комсомольской и улицы Майской Стачки;

— площадь в районе МБУК «ГДК им. Д.Н. Медведева», на пересечении улицы Клинцовской и переулка Почтового, на пересечении улицы Клинцовской и переулка Гончарова;

— площадь у МБУК «Городской Дом Культуры р.п. Радица-Крыловка», на пересечении улицы Комсомольской и улицы Республиканской в поселке Радица-Крыловка;

— площадь у МБУК «ГДК П. Октябрьский», на въезде на площадь со стороны улицы Мало-Озерной в поселке Октябрьский.

Володарский район, с 23:00 31 декабря 2021 года до 5:00 1 января 2022:

— площадь у МБУК «ГДК Володарского района», на въезде со стороны улицы Тельмана (дом №78);

— площадь у кинотеатра «Салют», на въезде со стороны улицы Клары Цеткин и на въезде со стороны улицы Красной Гвардии;

— площадь у МБУК «ГДК им. А.М. Горького», со стороны улицы Никитина;

— сквер у ТЦ «Пушкинский», на въезде со стороны улицы Пушкина.

Фокинский район, с 23:00 31 декабря 2021 года до 5:00 1 января 2022:

— площадь у МБУК «ГДК Железнодорожников», на въезде со стороны улицы Дзержинского.

Исключение сделают для автомобилей оперативных служб и специальных автомобилей отдела ГФС России.

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