Брянские энергетики обеспечили электроснабжение крупного сыродельного предприятия в городе Стародубе

Фото: ООО «Брянскэлектро».

ТнВ «Сыр Стародубский» – лидер на рынке сыродельных предприятий в России. Специалисты ООО «Брянскэлектро», которое в 2020 году вошло в контур «Россети Центр», выполнили работы по увеличению мощности с повышением категорийности очистных сооружений данного предприятия, находящегося в городе Стародубе Брянской области.

Для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения очистных сооружений энергетики построили участок воздушной линии электропередачи 10 кВ протяженностью 250 метров с применением изолированного провода и переподключением питающего кабеля. Также был произведен монтаж пункта учета и разъединителя, выполнены работы по обрезке крон деревьев.

«Учитывая социальную и экономическую значимость данного объект для региона, Брянскэлектро выполнило работы в максимально короткие сроки. Чтобы обеспечить беспрерывную деятельность очистных сооружений, на период строительства линии объект был запитан от резервного источника электроснабжения – дизель-генераторной установки», – отмечает генеральный директор Александр Косарим.