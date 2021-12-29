Карта распространения коронавируса в Брянской области на 29 декабря 2021 года

Фото: оперативный штаб.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 29 декабря 2021 года. За минувшие сутки заболел 199 жителей региона, выздоровели 387 пациентов, зарегистрировали 15 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 3598 ПЦР-тестов.

В целом у 96070 человек подтвердили коронавирус, вылечились 91642 жителя области, умерли 2864 пациента. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1245276.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 49 новых случаев коронавируса. На втором месте Брянский район, где выявили 15 ковид-положительных. По 13 новых случаев зарегистрировали в Карачаевском районе и Новозыбкове. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 26 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 28 декабря 2021 года:

— Брянск – 37000 (+49)

— Брянский район – 9529 (+15)

— Дятьковский район – 4870 (+9)

— Карачевский район – 3311 (+13)

— Клинцы – 3061 (+6)

— Трубчевский район – 2590 (+5)

— Новозыбков – 2560 (+13)

— Стародубский район – 2527

— Навлинский район – 2307 (+7)

— Унечский район – 2248

— Жуковский район – 2225 (+11)

— Брасовский район – 1931 (+3)

— Выгоничский район – 1893 (+3)

— Комаричский район – 1713 (+8)

— Почепский район – 1693 (+7)

— Климовский район – 1448 (+2)

— Фокино – 1442 (+4)

— Погарский район – 1386 (+1)

— Мглинский район – 1366 (+5)

— Клетнянский район – 1334 (+10)

— Дубровский район – 1330

— Сельцо – 1298 (+7)

— Злынковский район – 1048 (+5)

— Суземский район – 1046 (+2)

— Суражский район – 992

— Клинцовский район – 965 (+1)

— Гордеевский район – 798 (+3)

— Красногорский район – 737 (+6)

— Севский район – 612 (+2)

— Жирятинский район – 475 (+1)

— Рогнединский район – 213

— Иногородние – 122 (+1).