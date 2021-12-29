В ДТП под Клинцами погибли два водителя, пострадали двое детей и один взрослый

Фото: УГИБДД России по Брянской области.

В ДТП в Клинцовском районе погибли два водителя и пострадали три человека. Автоавария случилась около 17.30 во вторник, 28 декабря, на 10-м километре трассы Клинцы-Ущерпье-Красная Гора, сообщают в областной Госавтоинспекции.

30-летняя автомобилистка за рулем ВАЗ-21102 двигалась в сторону поселка Рожны. Она выехала на встречную полосу и столкнулась с легковушкой "Джили". За рулем второй машины был 32-летний водитель. Оба автомобилиста погибли на месте аварии.

Двухлетнюю девочку и шестилетнего мальчика, которые ехали в ВАЗе госпитализировали. У малышки диагностировали травму и ушиб головы, сотрясение мозга. Она ехала в автокресле. Мальчик получил травму головы, ушиб носа и перелом голени. Он в момент аварии находился в бустере. 33-летнего пассажира ВАЗа госпитализировали с сочетанной травмой ног и анафилактическим шоком.

Оба водителя не были пристегнуты. У погибших взяли кровь на анализ на алкоголь.

Автоинспекторы установили, что на дороге много ям, которые превышают предельно допустимые параметры. Кроме того, стерлась разметка. Сотрудники ГИБДД завели административное расследование.