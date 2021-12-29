В Брянской области из-за коронавируса запретили массовые гулянья на Новый год

Фото: Олег УКЛАДОВ.

В Брянской области из-за коронавируса запретили массовые гулянья. Управление Роспотребнадзора по Брянской области не согласовало проведение массовых гуляний в новогоднюю ночь. Массовых праздничных веселий возле елок не будет в ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года. Но выйти на прогулку к ним с семьей не запретили. Об этом сообщили на совещании в администрации Брянска.

Однако праздничные мероприятия пройдут в учреждениях культуры, образования, спорта. Часть из них в онлайн-режиме, часть в офлайн с соблюдением ограничительных мер и по согласованию с управлением Роспотребнадзора.

Планы проведения новогодних и рождественских культурно-досуговых мероприятий направили в УМВД по городу Брянску, управление ГО и ЧС города Брянска, ГУ МЧС России по Брянской области.

Кстати, во время новогодних каникул в городе будет работать 10 катков: два закрытых и восемь открытых, а также 22 ледовых площадок во дворах и на территориях образовательных учреждений. Будут открыты 20 хоккейных кортов, пять горнолыжных склонов, 38 лыжных трасс, две площадки для игры в мини-футбол на снегу.

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