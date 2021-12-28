Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 28 декабря 2021 года. За минувшие сутки заболел 203 жителя региона, выздоровели 326 пациентов, зарегистрировали 17 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 3529 ПЦР-тестов.
В целом у 95871 человека подтвердили коронавирус, вылечились 91255 жителей области, умерли 2849 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1241678.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 94 новых случая коронавируса. На втором месте Дубровский район, где выявили 15 ковид-положительных. На третьем месте Дятьковский с 14-ю заболевшими коронавирусом. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 20 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 28 декабря 2021 года:
— Брянск – 36951 (+94)
— Брянский район – 9514
— Дятьковский район – 4861 (+14)
— Карачевский район – 3298
— Клинцы – 3055
— Трубчевский район – 2585 (+6)
— Новозыбков – 2547 (+12)
— Стародубский район – 2527(+8)
— Навлинский район – 2300
— Унечский район – 2248 (+18)
— Жуковский район – 2214 (+6)
— Брасовский район – 1928 (+3)
— Выгоничский район – 1890 (+1)
— Комаричский район – 1705 (+1)
— Почепский район – 1686
— Климовский район – 1446 (+5)
— Фокино – 1434 1438 (+4)
— Погарский район – 1385 (+8)
— Мглинский район – 1361 (+1)
— Клетнянский район – 1324
— Дубровский район – 1330 (+15)
— Сельцо – 1291
— Суземский район – 1044
— Злынковский район – 1043 (+2)
— Суражский район – 991 992 (+1)
— Клинцовский район – 964
— Гордеевский район – 795
— Красногорский район – 731 (+1)
— Севский район – 610
— Жирятинский район – 474 (+1)
— Рогнединский район – 213 (+2)
— Иногородние – 121
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