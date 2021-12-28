Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 28 декабря 2021 года. За минувшие сутки заболел 203 жителя региона, выздоровели 326 пациентов, зарегистрировали 17 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 3529 ПЦР-тестов.

В целом у 95871 человека подтвердили коронавирус, вылечились 91255 жителей области, умерли 2849 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1241678.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 94 новых случая коронавируса. На втором месте Дубровский район, где выявили 15 ковид-положительных. На третьем месте Дятьковский с 14-ю заболевшими коронавирусом. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 20 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 28 декабря 2021 года:

— Брянск – 36951 (+94)

— Брянский район – 9514

— Дятьковский район – 4861 (+14)

— Карачевский район – 3298

— Клинцы – 3055

— Трубчевский район – 2585 (+6)

— Новозыбков – 2547 (+12)

— Стародубский район – 2527(+8)

— Навлинский район – 2300

— Унечский район – 2248 (+18)

— Жуковский район – 2214 (+6)

— Брасовский район – 1928 (+3)

— Выгоничский район – 1890 (+1)

— Комаричский район – 1705 (+1)

— Почепский район – 1686

— Климовский район – 1446 (+5)

— Фокино – 1434 1438 (+4)

— Погарский район – 1385 (+8)

— Мглинский район – 1361 (+1)

— Клетнянский район – 1324

— Дубровский район – 1330 (+15)

— Сельцо – 1291

— Суземский район – 1044

— Злынковский район – 1043 (+2)

— Суражский район – 991 992 (+1)

— Клинцовский район – 964

— Гордеевский район – 795

— Красногорский район – 731 (+1)

— Севский район – 610

— Жирятинский район – 474 (+1)

— Рогнединский район – 213 (+2)

— Иногородние – 121

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