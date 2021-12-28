Фото: Александр БЕЛЯК.

В Брянске могут сдать на металлолом памятник Дыбенко. С 90-х годов заброшенное здание морской школы находится на улице Комарова. Территория огорожена. В будний день ворота открыты, внутри — учебный автодром, машины автошколы. Перед входом в здание целый мемориальный комплекс — две торпеды, глубоководная мина и памятник Павлу Ефимовичу Дыбенко.

15 декабря к зданию морской школы приехала «ГАЗель» с баллонами и горелками. И началась работа. В первую очередь решили «распилить» торпеду.Торпеды перед зданием две.

На шум из здания выбежали сотрудники. На ближайших выходных здесь должен был пройти финал всероссийского турнира «Первый отряд». В тактических играх соревнуются ребята от 15 до 17 лет.

— Что случилось? Что вы делаете? — спрашивают у рабочих.

— Руководство дало добро, — отвечают сварщики.

Позвонили руководителям. Оказалось, что никто ничего не поручал. Вызвали полицию. Приехало «руководство», даже два. Но мирно договориться у них так и не получилось.

Здание школы в 2019 году передали брянскому отделению «Юнармии». Решение приняли в Центральном Совете ДОСААФ в Москве. Но жить мирно сосуществовать у двух организаций не получилось. Хоть ДОСААФ является одним из учредителей «Юнармии».

Памятник Дыбенко не попал ни в один реестр, ни региональный, ни муниципальный. Поэтому и закон, регламентирующий обращение с объектами культурного наследия, на него не распространяется.

ДОСААФ выпускает внутренний документом от 6 декабря и решает, что никакой культурной ценности ни торпеды, ни мина, ни памятник не представляют. А на вырученные деньги после сдачи их в металлолом можно приобрести учебный легковой автомобиль.

- Я считаю, что в здании морской школы находиться просто не безопасно, тем более подросткам, — сказал замруководителя брянского ДОСААФ Андрей Князев. — При последнем нашем посещении здания в октябре здесь была открытая проводка, незаконная перепланировка, обогреватели открытого типа. Юнармейцы потом перестали пускать нас внутрь. Это незаконно. Центральным Советом ДОСААФ принято решение, чтобы расторгнуть договор пользования зданием. Суд по этому поводу состоится 11 января.

Но от идеи сдать экспонаты на металлолом в ДОСААФ не отказываются. Юнармейцы предлагают отдать экспонаты им. Торпеды и мину, да и памятник Дыбенко, можно разместить на территории парка «Патриот» в Радице-Крыловке.

- С нашей организацией можно договорится в рамках правового поля, — говорит Андрей Анатольевич.

Судьба экспонатов и их культурная ценность остаются под вопросом. Но из-за распрей они могут быть уничтожены.

Отметим, первый народный комиссар по морским делам, один из создателей рабоче- крестьянской Красной Армии Павел Дыбенко родился в Новозыбкове. В третьем по величине городе Брянской области ему установлен ростовой памятник на берегу озера Карна.

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