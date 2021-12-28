В Фокинском районе Брянска открыли спортивно-оздоровительный комплекс «Спартак-Арена»

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Фокинском районе Брянска 28 декабря открыли спортивно-оздоровительный комплекс «Спартак-Арена» с 25-метровым плавательным бассейном. Об этом сообщили в пресс-службе брянской городской администрации.

Общая площадь объекта составила 2,3 тысячи квадратных метра, стоимость - 214,2 миллиона рублей. В «Спартак-Арене» есть спортзал размером 42 на 26,5 метра. Здесь уложили специальное многослойное покрытие. Также смонтировали спортивное оборудование: ворота, сетки, кольца. Кроме того, в спортзале выполнили акустическое напыление потолка. Это позволит снизить гулкость и уровень шума в помещении. В универсальном спортивном зале будут проводить учебно-тренировочные занятия по волейболу, баскетболу, гандболу.

Плавательный бассейн жители Фокинского района ждали давно. Стены помещения облицовали аквапанелями. В бассейне установили чашу из нержавеющей стали объемом около 500 кубометров. Подобная чаша в Брянской области пока только одна, она может эксплуатироваться дольше обычной. Размер бассейна 25 на 8,5 метра. Он рассчитан на четыре дорожки, глубина составляет от 1,2 до 1,8 метров.

Сегодня в новом бассейне состоялся первый заплыв. В нем участвовали спортсмены Фокинского района.

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