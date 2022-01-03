В Брянске сотрудник Росгвардии удержал мужчину от прыжка с моста

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

В Брянске офицер отделения по военно-политической работе Управления Росгвардии по Брянской области майор Андрей Миненко спас мужчину от прыжка с моста. Сотрудник Росгвардии возвращался с проверки нарядов. Мужчину, оказавшегося за ограждением на краю моста он заметил на станции Брянск- Орловский, сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

Майор Миненко незамедлительно выскочил из автомобиля, подбежал к мужчине, ухватив его за одежду.

Росгвардеец вызвал скорую помощь, а о случившемся доложил дежурному по управлению. На отчаянный шаг стоявшего на мосту толкнули сложные жизненные обстоятельства. После осмотра врачами с гражданином продолжили работу полицейские.

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