Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 27 декабря 2021 года. За минувшие сутки заболел 200 жителя региона, выздоровели 342 пациентов, зарегистрировали 16 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 3778 ПЦР-тестов.

В целом у 95468 человек подтвердили коронавирус, вылечились 95668 жителей области, умерли 2832 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1238149.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 101 новый случай коронавируса. На втором месте Брасовский район, где выявили 17 ковид-положительных. На третьем месте Брянский район и Карачевский районы с 10-ю заболевшими коронавирусом. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 19 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 27 декабря 2021 года:

— Брянск – 36857 (+101)

— Брянский район – 9514 (+10)

— Дятьковский район – 4847 (+3)

— Карачевский район – 3298 (+10)

— Клинцы – 3055 (+11)

— Трубчевский район – 2579 (+3)

— Новозыбков – 2535 (+6)

— Стародубский район – 2519

— Навлинский район – 2300 (+3)

— Унечский район – 2230 (+3)

— Жуковский район – 2208 (+1)

— Брасовский район – 1925 (+17)

— Выгоничский район – 1889 (+8)

— Комаричский район – 1704

— Почепский район – 1686 (+8)

— Климовский район – 1441 (+5)

— Фокино – 1434

— Погарский район – 1377

— Мглинский район – 1360 (+2)

— Клетнянский район – 1324

— Дубровский район – 1315

— Сельцо – 1291 (+2)

— Суземский район – 1044 (+2)

— Злынковский район – 1041 (+3)

— Суражский район – 991

— Клинцовский район – 964

— Гордеевский район – 795

— Красногорский район – 730 (+2)

— Севский район – 610

— Жирятинский район – 473

— Рогнединский район – 211

— Иногородние – 121

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