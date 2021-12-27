Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 27 декабря 2021 года. За минувшие сутки заболел 200 жителя региона, выздоровели 342 пациентов, зарегистрировали 16 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 3778 ПЦР-тестов.
В целом у 95468 человек подтвердили коронавирус, вылечились 95668 жителей области, умерли 2832 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1238149.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 101 новый случай коронавируса. На втором месте Брасовский район, где выявили 17 ковид-положительных. На третьем месте Брянский район и Карачевский районы с 10-ю заболевшими коронавирусом. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 19 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 27 декабря 2021 года:
— Брянск – 36857 (+101)
— Брянский район – 9514 (+10)
— Дятьковский район – 4847 (+3)
— Карачевский район – 3298 (+10)
— Клинцы – 3055 (+11)
— Трубчевский район – 2579 (+3)
— Новозыбков – 2535 (+6)
— Стародубский район – 2519
— Навлинский район – 2300 (+3)
— Унечский район – 2230 (+3)
— Жуковский район – 2208 (+1)
— Брасовский район – 1925 (+17)
— Выгоничский район – 1889 (+8)
— Комаричский район – 1704
— Почепский район – 1686 (+8)
— Климовский район – 1441 (+5)
— Фокино – 1434
— Погарский район – 1377
— Мглинский район – 1360 (+2)
— Клетнянский район – 1324
— Дубровский район – 1315
— Сельцо – 1291 (+2)
— Суземский район – 1044 (+2)
— Злынковский район – 1041 (+3)
— Суражский район – 991
— Клинцовский район – 964
— Гордеевский район – 795
— Красногорский район – 730 (+2)
— Севский район – 610
— Жирятинский район – 473
— Рогнединский район – 211
— Иногородние – 121
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