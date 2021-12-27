В Брянской области в 2022 году отремонтируют восемь мостов

Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

В Брянской области в следующем году отремонтируют восемь мостов. Работы будут идти в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщают в пресс-службе регоинального управления автомобильных дорог.

Ремонт пройдет на мостах через реку Унеча в селе Смолевичи в Клинцовском районе, через реку Вабля в Стародубском районе и в селе Посудичи в Погарском районе, через реку Судынка на улице Ворошилова в Мглине, через ручьи в деревне Глаженка под Брянском, в деревне Тиганово, в поселке Плавна в Климовском районе, в деревне Беловодка в Суражском районе.