Брянских стримеров отправили на два с лишним года в колонию

Фото: кадр из видео.

Брянских стримеров, которые длолгое время издевались над уроженцем Ярославля, отправили в колонию. Двух молодых людей осудили за создание и распространение порнографии, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

19-летний парень получил два года и три месяца лишения свободы, его 20-летний приятель - два года и шесть месяцевю. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.

В суде установили, что в начале прошлого года они сняли видеоролик, противоречащий принятым в обществе моральным нормам. Они разместили его на популярном видеохостинге и на своих страницах в социальных сетях.

Молодые люди долго в прямом эфире издевались над жителем Ярославля Валентином. Они закидывали мужчину яйцами, красили зеленкой, кормили бычками от сигарет. При этом, стимеры получали деньги за прямые эфиры. Со слов мужчины, на извевательства он соглашался добровольно. Поэтому привлечь стимеров к отвественности долгое время не получалось.