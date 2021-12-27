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Общество27 декабря 2021 8:10

В Брянске вручили ключи от 32 школьных автобусов для районных школ

Они отправятся в 22 района региона
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

В Брянске в понедельник, 27 декабря, вручили ключи от новых школьных автобусов. Цремония прошла утром на площади Ленина. Транспорт отправится в 22 района области, сообщают в пресс-службе Брянской облдумы.

- Новый транспорт позволяет с комфортом, быстро и безопасно доставлять учеников из отдаленных сел и деревень до места учебы и обратно, - сказал председатель облдумы Валентин Суббот. - А также обеспечивает возможность участия детей во внеклассных занятиях, олимпиадах и соревнованиях.

За последние шесть лет в регионе закупили 250 школьных автобусов. И почти половину из них - за счет областного бюджета.

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