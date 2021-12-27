В Брянской области на новогодних праздниках будут работать прививочные кабинеты

В области работает 34 выездные бригады для проведения вакцинации. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Брянской области на новогодних праздниках будут работать прививочные пункты для вакцинации от коронавируса. Об этом рассказали на заседании оперативного штаба.

Всего в регионе действует 70 стационарных пунктов вакцинации в медицинских организациях, 11 мобильных пунктов. Новый прививочный кабинет открылся в кожно-венерологическом диспансере.

Сотрудники предприятий, получатели социальных услуг стационарных социальных учреждений, сельские жители, призывники и маломобильные пациенты могут вакцинироваться с помощью выездной бригады медиков. Таких в области работает 34.

С 8.00 до 20.00 прививочные пункты работают в торговых центрах БУМ и Аэропарк.