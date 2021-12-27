Крона-Авто поздравляет брянцев с наступающим Новым годом и Рождеством!

Фото: "Крона-Авто".

Новый год – это праздник, объединяющий между собой поколения, добрые традиции, семейные ценности, взрослых и детей. А еще — это время чудес и волшебства!

Команда дилерского центра «Крона-Авто», официального дилера ŠKODA в Брянске, поздравляет всех жителей и гостей города с наступающим Новым годом! Пусть Новый 2022 год будет временем теплых встреч с родными и близкими. Путешествуйте всей семьей, покоряйте вершины, исследуйте этот мир, а автомобили ŠKODA станут верными помощниками в осуществлении ваших целей.

ŠKODA RAPID подойдет для увлекательных городских поездок, в OCTAVIA будет просторно всем пассажирам, на SUPERB вы покажете настоящее превосходство в любом месте, кроссовер KAROQ удивит вас своей проходимостью в любой местности, а на внедорожнике KODIAQ можно будет отправиться с семьей в самые дальние путешествия, положив во вместительный багажник все необходимое!

Делайте в Новом году взвешенные и желанные покупки, и пусть они приносят вам искреннее удовольствие!

А еще будьте счастливы и делитесь хорошим настроением с другими — это очень важно, особенно. С теплотой к вам, дилерский центр «Крона-Авто».

Крона-Авто, официальный дилер ŠKODA в Брянске

Брянская обл., с. Супонево, ул. Шоссейная, 12Г.

Тел.: +7(4832) 445-123