Крона-Авто поздравляет брянцев с наступающим Новым годом и Рождеством!

Фото: "Крона-Авто".
Новый год – это праздник, объединяющий между собой поколения, добрые традиции, семейные ценности, взрослых и детей. А еще — это время чудес и волшебства!
Команда дилерского центра «Крона-Авто», официального дилера ŠKODA в Брянске, поздравляет всех жителей и гостей города с наступающим Новым годом! Пусть Новый 2022 год будет временем теплых встреч с родными и близкими. Путешествуйте всей семьей, покоряйте вершины, исследуйте этот мир, а автомобили ŠKODA станут верными помощниками в осуществлении ваших целей.
ŠKODA RAPID подойдет для увлекательных городских поездок, в OCTAVIA будет просторно всем пассажирам, на SUPERB вы покажете настоящее превосходство в любом месте, кроссовер KAROQ удивит вас своей проходимостью в любой местности, а на внедорожнике KODIAQ можно будет отправиться с семьей в самые дальние путешествия, положив во вместительный багажник все необходимое!
Делайте в Новом году взвешенные и желанные покупки, и пусть они приносят вам искреннее удовольствие!
А еще будьте счастливы и делитесь хорошим настроением с другими — это очень важно, особенно. С теплотой к вам, дилерский центр «Крона-Авто».
Крона-Авто, официальный дилер ŠKODA в Брянске
Брянская обл., с. Супонево, ул. Шоссейная, 12Г.
Тел.: +7(4832) 445-123