В Брянской области в первый рабочий день после праздников обещают метель

В Брянской области в первый рабочий день после праздников обещают сильный снег и метель. В понедельник, 10 января, на дорогах возможны снежные заносы, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Из-за непогоды возрастает вероятность ДТП. Поэтому водителей просят строго соблюдать правила дорожного движения, а также увеличить дистанцию, снизить скорость движения, избегать резких перестроений и обгонов. При возможности лучше оставить машину дома.

Температура воздуха ночью будет от минус семи до минус двух градусов, днем - от шести до одного градуса мороза.