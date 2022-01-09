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Общество9 января 2022 12:30

В Брянской области в первый рабочий день после праздников обещают метель

На дорогах возможны снежные заносы
Марина АНТОНОВА
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В Брянской области в первый рабочий день после праздников обещают сильный снег и метель. В понедельник, 10 января, на дорогах возможны снежные заносы, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Из-за непогоды возрастает вероятность ДТП. Поэтому водителей просят строго соблюдать правила дорожного движения, а также увеличить дистанцию, снизить скорость движения, избегать резких перестроений и обгонов. При возможности лучше оставить машину дома.

Температура воздуха ночью будет от минус семи до минус двух градусов, днем - от шести до одного градуса мороза.

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